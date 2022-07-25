"Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени победившего в 2022 году вещателя страны - украинской телерадиокомпании UA "Суспільне". За Украиной также остается место в финале конкурса.

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Об этом говорится в заявлении Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

"EBU и BBC рады подтвердить, что песенный конкурс Евровидения 2023 года состоится в Великобритании от имени вещателя-победителя этого года украинской телекомпании UA "Суспільне"", - говорится в сообщении.

После решения о том, что, к сожалению, конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине по соображениям безопасности, EBU рассмотрела ряд вариантов с победителем.

В результате обсуждений EBU пригласила BBC, занявшую второе место на конкурсе 2022 года, выступить организатором 67-го песенного конкурса Евровидения.

"Мы очень благодарны, что BBC согласилась провести песенный конкурс Евровидения в Великобритании в 2023 году", - сказал Мартин Остердал, исполнительный супервайзер конкурса.

В EBU уверили, что "конкурс продемонстрирует креативность и мастерство одного из опытнейших общественных вещателей Европы, одновременно гарантируя, что победители этого года, Украина, будут отмечены и представлены в течение всего мероприятия".

"Песенный конкурс Евровидения-2023 состоится не в Украине, а в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем придать украинский дух этому событию и снова объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, празднования разнообразия и таланта", - отметил председатель правления UA "Суспільне" Николай Чернотицкий.

Представители UA "Суспільне" будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы шоу в следующем году.

Украина как страна-победитель песенного конкурса Евровидения-2022 также автоматически попадет в финал будущего конкурса.

Город-хозяин в следующем году будет избран в ближайшие месяцы после тендерного процесса, который начнется на этой неделе.

Даты проведения песенного конкурса Евровидения-2023 будут объявлены со временем.

Логотип мероприятия 2023 года также будет обнародован позже и отразит уникальную постановку конкурса в следующем году и сотрудничество между принимающей страной и победителями этого года.

Отметим, что 23 июня EBU дала понять, что не намерена пересматривать решение о проведении "Евровидения-2023" не в Украине, победившей на нем в этом году, а в другой стране, из-за невозможности обеспечить безопасность проведения мероприятия в Украине.

Неделей раньше организаторы объявили, что "после объективного анализа" пришли к выводу, что Украина не может выполнить все требования по гарантиям безопасности и функционирования для проведения "Евровидения", в связи с чем предложат провести конкурс 2023 года Великобритании, которая заняла в этом году второе место.

Украина уже проводила "Евровидение" дважды. Первый раз это произошло в 2005 году, а второй – в 2017 году, причем в этом случае в стране на тот момент уже три года шла война на Донбассе и был оккупирован Крым, хотя она и не сопровождалась вторжением российских войск и ракетными ударами в других регионах, как это происходит сейчас.