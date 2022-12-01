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Українці зможуть обирати представника від України на "Євробаченні" в "Дії"
Українці вперше в історії зможуть обирати представника від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення -2023" через застосунок "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі", - зазначив він.
Міністр наголосив, що Україна у 2022 році активно цифровізує традиції "Євробачення".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Маємо класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в Дії. А вже в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку", - додав він.
Нагадаємо, що 17 червня організатори оголосили, що "після об'єктивного аналізу" дійшли висновку, що Україна не може виконати всі вимоги щодо гарантій безпеки та функціонування для проведення "Євробачення" у 2023 році, у зв'язку з чим запропонують провести конкурс Великій Британії, що зайняла цього року друге місце.