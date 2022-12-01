Украинцы смогут выбирать представителя от Украины на "Евровидении" в "Дії"

Украинцы впервые в истории смогут выбирать представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение -2023" через приложение "Дія".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле", – отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина в 2022 году активно цифровизирует традиции "Евровидения".

"У нас есть классные результаты. В мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели Евровидение в Дії. А уже в октябре полмиллиона граждан избрали тройку жюри Нацотбора в приложении", - добавил он.

Напомним, что 17 июня организаторы объявили, что "после объективного анализа" пришли к выводу, что Украина не может выполнить все требования по части гарантий безопасности и функционирования для проведения "Евровидения" в 2023 году, в связи с чем предложат провести конкурс Великобритании, занявшей в этом году второе место.