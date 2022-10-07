Организаторы "Евровидения" определили город, который примет конкурс в 2023 году

Городом-организатором 67-го международного песенного конкурса "Евровидение" был выбран Ливерпуль, соперничавший в этом качестве с Глазго. Об этом говорится в сообщении на сайте конкурса.

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"Ливерпуль был выбран после тщательного отбора предложений городов, в ходе которого места проведения были изучены на предмет возможности размещения тысяч членов делегаций, технического персонала, фанатов и журналистов, инфраструктуры, а также культурного предложения города-организатора, отражающего победу Украины в 2022 году", - сказано в нем.

Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Местом проведения будет Liverpool Arena (также известная как M&S Bank Arena, а ранее Echo Arena).

BBC совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) организуют конкурс в консультации с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, победившей на "Евровидении-2022".

Напомним, что 17 июня организаторы объявили, что "после объективного анализа" пришли к выводу, что Украина не может выполнить все требования по части гарантий безопасности и функционирования для проведения "Евровидения" в 2023 году, в связи с чем предложат провести конкурс Великобритании, занявшей в этом году второе место.

Первое же место на конкурсе получила группа Kalush Orchestra, которая, однако, сама заняла второе место на национальном отборе, и попала на "Евровидение" вследствие отмены победы на нем исполнительницы Алины Паш.

В ответ на заявление EBU о вероятном переносе конкурса 2023 года в Великобританию тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон фактически открестился от желания его страны провести его, заявив, что хочет его проведения именно в Украине и верит в ее способность организовать такое мероприятие.

Однако 23 июня EBU заявил, что не намерен пересматривать свое решение. Спустя месяц было объявлено, что конкурс пройдет все же в Великобритании, но от имени Украины.

Последний раз Евровидение проводилось в Соединенном королевстве в 1998 году в Бирмингеме, до этого конкурс принимал в 1982 году город Гаррогейт, в 1974 году Брайтон, в 1972 году Эдинбург, а в 1977, 1968, 1963 и 1960 годах Лондон.