Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон "Евровидения-2022" вместо проданного на аукционе

"Укрзализныця" доставила поездом в Киев новый хрустальный микрофон, полученный группой Kalush Orchestra за победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", вместо статуэтки, проданной на аукционе. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

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"Новый кубок конкурса, который изготовили на замену предыдущему, проданному на благотворительном аукционе в помощь ВСУ, преодолел этот путь для того, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с символом одной из великих побед Украины последнего времени. Счастливы доставлять победы на борту наших поездов", – сказано в нем.

Напомним, что аукцион по продаже приза проводился 29 мая благотворительным фондом Сергея Притулы. Впоследствии стало известно, что статуэтку за 900 тысяч долларов выкупила криптобиржа WhiteBIT.

После этого организаторы конкурса решили, что победители "Евровидения-2022" получат новый хрустальный микрофон вместо проданного.

Отметим также, что "Укрзализныця" уже неоднократно проявляла причастность к теме победы Украины на "Евровидении" в этом году, в частности дарила панамки, подписанные солистом Kalush Олегом Псюком, пассажирам поезда Киев – Ивано-Франковск, которые купили билет на место, выбранное самим исполнителем.

Кроме того, сам поезд, проходящий через Калуш, УЗ переименовала в "Стефания Экспресс" именно в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" с песней, посвященной матери Псюка.