Kalush Orchestra отримали новий кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" замість проданого на аукціоні

"Укрзалізниця" доставила поїздом до Києва новий кришталевий мікрофон, отриманий гуртом Kalush Orchestra за перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", замість статуетки, проданої на аукціоні. Про це йдеться у повідомленні перевізника.

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"Новий кубок конкурсу, який виготовили на заміну попередньому, що був проданий на благодійному аукціоні в допомогу ЗСУ, подолав цей шлях для того, щоб кожен українець міг сфотографуватись із символом однієї з великих перемог України останнього часу. Щасливі доставляти перемоги на борту наших поїздів", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що аукціон з продажу призу проводився 29 травня благодійним фондом Сергія Притули. Згодом стало відомо, що статуетку за 900 тисяч доларів викупила криптобіржа WhiteBIT.

Після цього організатори конкурсу вирішили, що переможці "Євробачення-2022" отримають новий кришталевий мікрофон замість проданого.

Зазначимо також, що "Укрзалізниця" вже неодноразово виявляла причетність до теми перемоги України на цьогорічному "Євробаченні", зокрема дарувала панамка, підписані солістом Kalush Олегом Псюком, пасажирам поїзда Київ – Івано-Франківськ, які придбали квиток на місце, обране самим виконавцем.

Окрім того, сам потяг, який проходить через Калуш, УЗ перейменувала у "Стефанія Експрес" саме на честь перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" із піснею, присвяченою матері Псюка.