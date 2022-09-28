За право приймати Євробачення 2023 у Великій Британії змагатимуться два міста

Британський національний мовник ВВС, який займається організацією 67-го пісенного конкурсу Євробачення, обрав два міста, які продовжать боротьбу за право проведення цього конкурсу. Містом-господарем стане Ліверпуль або Глазго.

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Про це йдеться у пресрелізі ВВС.

12 серпня ВВС оголосив, що сім міст – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл та Шеффілд – увійшли до списку міст-кандидатів на проведення пісенного конкурсу Євробачення.

Після процесу детальної оцінки заявок цих міст кількість кандидатів було скорочено до двох – Глазго та Ліверпуля.

"Дякую всім семи містам Великої Британії, що продемонстрували ентузіазм і пристрасть до Євробачення. Ми були неймовірно вражені якістю та креативністю всіх пропозицій. Пісенний конкурс Євробачення є дуже складною подією, і Ліверпуль та Глазго подали найсильніші загальні пропозиції", - сказав голова комітету ВВС з відбору міста-господаря Філ Гарролд.

Він зауважив, що наразі відбуваються подальші обговорення з представниками Глазго та Ліверпуля, і остаточне рішення буде прийнято найближчим часом.

"Ми сповнені рішучості зробити пісенний конкурс Євробачення-2023 таким, який би відображав переможну позицію України, а також став подією, в якій могла б брати участь вся Велика Британія", - зауважив Філ Гарролд.

Зазначимо, пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться у Великій Британії від імені мовника країни, яка перемогла у 2022 році, - української телерадіокомпанії UA "Суспільне". За Україною також залишається місце в фіналі конкурсу.

EBU запросила британську телерадіокомпанію BBC, яка посіла друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.