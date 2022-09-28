За право принимать Евровидение 2023 в Великобритании будут соревноваться два города

Британский национальный вещатель BBC, занимающийся организацией 67-го песенного конкурса Евровидения, выбрал два города, которые продолжат борьбу за право проведения этого конкурса. Городом-хозяином станет Ливерпуль или Глазго.

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Об этом говорится в пресс-релизе BBC.

12 августа BBC объявил, что семь городов – Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд – вошли в список городов-кандидатов на проведение песенного конкурса Евровидения.

После процесса детальной оценки заявок этих городов количество кандидатов было сокращено до двух – Глазго и Ливерпуля.

"Спасибо всем семи городам Великобритании, продемонстрировавшим энтузиазм и пристрастие к Евровидению. Мы были невероятно поражены качеством и креативностью всех предложений. Песенный конкурс Евровидения является очень сложным событием, и Ливерпуль и Глазго подали сильнейшие общие предложения", - сказал глава комитета ВВС по отбору города-хозяина Фил Гарролд.

Он отметил, что в настоящее время проходят дальнейшие обсуждения с представителями Глазго и Ливерпуля, и окончательное решение будет принято в ближайшее время.

"Мы полны решимости сделать песенный конкурс Евровидения-2023 таким, который отражал бы победную позицию Украины, а также стал событием, в котором могла бы участвовать вся Великобритания", - отметил Фил Гарролд.

Отметим, песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени вещателя страны, победившей в 2022 году, - украинской телерадиокомпании UA "Общественное". За Украиной также остается место в финале конкурса.

EBU пригласила британскую телерадиокомпанию BBC, занявшую второе место на конкурсе 2022 года, выступить организатором 67-го песенного конкурса Евровидения.