Ткаченко рассказал, кто будет финансировать проведение "Евровидения" в Британии от имени Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансировать BBC.

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Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", - заявил Ткаченко.

Он отметил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как пройдет финал песенного конкурса.

"И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", – добавил министр.

По его словам, есть предварительная договоренность о том, что ведущих на Евровидении будет поровну из обеих стран.

Кроме того, министр отметил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы после победы над захватчиками Евровидение состоялось в Украине.

"Мы поставили вопрос перед EBU о том, что после победы следующий конкурс должен обязательно проходить в Украине", - сказал Ткаченко и добавил, что будут продолжаться консультации по этому вопросу.

По его словам, Украина совместно со многими странами, входящими в EBU, включая Великобританию, будет добиваться того, чтобы пересмотреть установившиеся правила.

Отметим, песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени победившего в 2022 году вещателя страны - украинской телерадиокомпании UA "Общественное". За Украиной также остается место в финале конкурса.

EBU пригласила британскую телерадиокомпанию BBC, занявшую второе место на конкурсе 2022 года, выступить организатором 67-го песенного конкурса Евровидения.