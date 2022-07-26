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Ткаченко рассказал, кто будет финансировать проведение "Евровидения" в Британии от имени Украины
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансировать BBC.
Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.
"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", - заявил Ткаченко.
Он отметил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как пройдет финал песенного конкурса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", – добавил министр.
По его словам, есть предварительная договоренность о том, что ведущих на Евровидении будет поровну из обеих стран.
Кроме того, министр отметил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы после победы над захватчиками Евровидение состоялось в Украине.
"Мы поставили вопрос перед EBU о том, что после победы следующий конкурс должен обязательно проходить в Украине", - сказал Ткаченко и добавил, что будут продолжаться консультации по этому вопросу.
По его словам, Украина совместно со многими странами, входящими в EBU, включая Великобританию, будет добиваться того, чтобы пересмотреть установившиеся правила.
Отметим, песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится в Великобритании от имени победившего в 2022 году вещателя страны - украинской телерадиокомпании UA "Общественное". За Украиной также остается место в финале конкурса.
EBU пригласила британскую телерадиокомпанию BBC, занявшую второе место на конкурсе 2022 года, выступить организатором 67-го песенного конкурса Евровидения.