Ткаченко розповів, хто фінансуватиме проведення "Євробачення" у Британії від імені України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме ВВС.

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Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - заявив Ткаченко.

Він зауважив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься фінал пісенного конкурсу.

"І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав міністр.

За його словами, є попередня домовленість про те, що ведучих на Євробаченні буде порівну з обох країн.

Крім того, міністр зауважив, що українська сторона наполягає на тому, щоб після перемоги над загарбниками, Євробачення відбулось в Україні.

"Ми поставили питання перед Європейською мовною спілкою про те, що після перемоги наступний конкурс має обов’язково відбуватись в Україні", - сказав Ткаченко і додав, що триватимуть консультації з цього питання.

За його словами, Україна спільно з багатьма країнами, які входять до Європейської мовної спілки, включно з Британією, буде добиватися того, щоб переглянути усталені правила EBU.

Зазначимо, пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться у Великій Британії від імені мовника країни, яка перемогла у 2022 році, - української телерадіокомпанії UA "Суспільне". За Україною також залишається місце в фіналі конкурсу.

EBU запросила британську телерадіокомпанію BBC, яка посіла друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.