Украину на "Евровидении-2023" будет представлять группа Tvorchi

Группа Tvorchi победила на национальном отборе представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится 9-13 мая 2023 года в Великобритании.

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Финал отбора в субботу проходил в укрытии и транслировался в прямом эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее соцсетях и в приложении "Дія".

Победитель был определен по результатам суммирования баллов для каждого исполнителя по оценкам жюри и зрителей. Зрительское голосование за представителя на "Евровидении" впервые проходило в приложении "Дія", и только в нем. Всего в финале участвовало десять композиций. Их результаты распределились следующим образом:

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, в течение часа, отведенного для голосования зрителей, более 166 тысяч украинцев проголосовали за выбранного ими исполнителя в "Дії".

В состав жюри, которое также было избрано украинцами в ходе опроса в приложении "Дія", на этот раз вошли лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, победительница "Евровидения-2016" Джамала и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

Ведущими шоу были солистка группы Go_A Екатерина Павленко, Злата Огневич и многолетний комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко. Дополнительно на нем выступили сами Джамала, Злата Огневич, а также Верка Сердючка и Pianoбой (Дмитрий Шуров, также являющийся музыкальным продюсером Нацотбора). В частности, примечательно, что Сердючка (Андрей Данилко), закончив выступление, выкрикнула "Путин, чтоб ты сдох!"

Отметим, что полуфиналы, как и при отборе на "Евровидение-2022" в феврале, не проводились: десятка финалистов была отобрана самим "Суспільним" из почти 400 заявок. В целом Украина впервые стала страной, избравшей песню на "Евровидение" первой.

Следующий и единственный в этом году отбор на "Евровидение-2023" будет проводить Албания, где он традиционно проходит в декабре в рамках "Фестиваля песни": в этом году финал состоится 22 декабря.

Напомним, что на "Евровидении" в этом году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако Европейский языковой союз отказал Украине в проведении конкурса 2023 года, сославшись на невозможность его подготовить и провести по причинам безопасности.

Право проведения было передано Великобритании, занявшей второе место, но конкурс все же пройдет от имени Украины как победительницы. Местом проведения был выбран Ливерпуль.