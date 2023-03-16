Стали известны все песни-участницы "Евровидения-2023": кто представит каждую из 37 стран

16 марта стали окончательно известны все песни-участницы международного песенного конкурса "Евровидение-2023", который пройдет в мае в британском Ливерпуле, но от имени победившей в прошлом году Украины.

Всего в конкурсе в этом году будет участвовать 37 стран - наименьшее количество с 2014 года, когда их также было 37. Из стран, участвовавших в 2022 году, не будут представлены сразу три балканских - Болгария, Черногория и Северная Македония.

Шоу будет проходить на Liverpool Arena, которая вмещает до 11 тысяч зрителей. Это будет девятый раз, когда Великобритания принимает конкурс: ранее это происходило в 1960, 1963, 1968, 1972, 1974, 1977, 1982 и 1998 годах. Одной из трех ведущих будет солистка украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

Первый полуфинал состоится 9 мая, в нем будут участвовать 15 стран. Второй же пройдет 11 мая, и в нем будут участвовать 16 стран. При этом из обоих полуфиналов будет отобрано по 10 финалистов.

В финале, который состоится 13 мая, примут участие также представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украины как страны-победителя прошлогоднего конкурса. Уже известно, что украинский дуэт Tvorchi выступит в финале под 19-м порядковым номером. Порядок же выступлений в полуфиналах пока не определен.

При этом украинская аудитория сможет голосовать за понравившиеся песни не только в финале, но и в полуфинале, однако только во втором (вместе с Испанией и Великобританией). Соответственно, выбирать финалистов из участников первого полуфинала будут зрители из Франции, Германии и Италии.

Участники первого полуфинала:

Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More

Израиль: Noa Kirel - Unicorn

Ирландия: Wild Youth - We Are One

Латвия: Sudden Lights - Aijā

Мальта: The Busker - Dance [Our Own Party]

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele Și Luna

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Норвегия: Alessandra Mele - Queen Of Kings

Португалия: Mimicat - Ai Coração

Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha

Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!

Чехия: Vesna - My Sister's Crown

Швейцария: Remo Forrer - Watergun

Швеция: Loreen - Tattoo



Участники второго полуфинала:

Австралия: Voyager - Promise

Австрия: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Армения: Brunette - Future Lover

Бельгия: Gustaph - Because Of You

Греция: Victor Vernicos - What They Say

Грузия: Iru - Echo

Дания: Reiley - Breaking My Heart

Исландия: Diljá - Power

Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Литва: Monika Linkytė - Stay

Польша: Blanka - Solo

Румыния: Theodor Andrei - D.G.T. [Off And On]

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like An Animal

Словения: Joker Out - Carpe Diem

Эстония: Alika - Bridges



Гарантированные участники финала:

Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

Германия: Lord Of The Lost - Blood & Glitter

Испания: Blanca Paloma - Eaea

Италия: Marco Mengoni - Due Vite

Украина: Tvorchi - Heart Of Steel

Франция: La Zarra - Évidemment



Из всех песен лишь 24, в том числе Tvorchi, являются победителями национальных отборов, а 13 были выбраны местными вещателями без конкурса.

Среди участников есть четверо уже участвовавших в "Евровидении" ранее - Марко Менгони от Италии, Моника Линките от Литвы, Паша Парфений от Молдовы и победительница конкурса 2012 года Лорин от Швеции. Последней же букмекеры сейчас однозначно отдают победу и в 2023 году.

Напомним, что на "Евровидении" в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія", однако Европейский языковой союз отказал Украине в проведении конкурса 2023 года, сославшись на невозможность его подготовить и провести по причинам безопасности. Право проведения было передано Великобритании, занявшей второе место, но конкурс все же пройдет от имени Украины как победительницы.