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В Минкульте заявили, что помогут группе TVORCHI поехать в промотур "Евровидения"
Министерство культуры и информационной политики поможет группе TVORCHI оформить необходимые документы, чтобы музыканты смогли поехать в промотур международного музыкального конкурса "Евровидение" и на выступление в Найроби.
Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационно политики Галина Григоренко в комментарии агентству "Укринформ".
Она заверила, что в министерстве понимают важность представления украинского голоса за границей и будут поддерживать артистов в их стремлении продвигать украинскую культуру и доносить правду о событиях в Украине за границей.
Кроме того, она объяснила необходимость оформления дополнительных документов по выезду артистов за границу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Правила дополнились лишь тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного... То, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательно просит предоставить ему возможность выехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у него есть долг перед своей страной", - отметила замминистра.
По ее словам, "по законодательству эти документы должны и так быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей представить их не проблема".
В то же время Григоренко подчеркнула, что министерство выдает только "письмо содействия" тому или иному артисту или группе артистов ради временного выезда за границу. Окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.
"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было решено добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать взвешенное решение о содействии выезду", - добавила она.
Напомним, Минкульт инициировал осложнение выезда мужчин за границу из-за скандала со стендап-комиком Андреем Щегелем. Впоследствии на Ставке верховного главнокомандующего обсудили вопросы разрешения на выезд мужчин-артистов за границу.
Ранее певцы из группы TVORCHI сообщили, что не смогли выехать из Украины из-за новых правил пересечения границы мужчинами, которые инициировало Министерство культуры и информационной политики.