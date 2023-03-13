В Минкульте заявили, что помогут группе TVORCHI поехать в промотур "Евровидения"

Министерство культуры и информационной политики поможет группе TVORCHI оформить необходимые документы, чтобы музыканты смогли поехать в промотур международного музыкального конкурса "Евровидение" и на выступление в Найроби.

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Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационно политики Галина Григоренко в комментарии агентству "Укринформ".

Она заверила, что в министерстве понимают важность представления украинского голоса за границей и будут поддерживать артистов в их стремлении продвигать украинскую культуру и доносить правду о событиях в Украине за границей.

Кроме того, она объяснила необходимость оформления дополнительных документов по выезду артистов за границу.

"Правила дополнились лишь тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного... То, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательно просит предоставить ему возможность выехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у него есть долг перед своей страной", - отметила замминистра.

По ее словам, "по законодательству эти документы должны и так быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей представить их не проблема".

В то же время Григоренко подчеркнула, что министерство выдает только "письмо содействия" тому или иному артисту или группе артистов ради временного выезда за границу. Окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.

"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было решено добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать взвешенное решение о содействии выезду", - добавила она.

Напомним, Минкульт инициировал осложнение выезда мужчин за границу из-за скандала со стендап-комиком Андреем Щегелем. Впоследствии на Ставке верховного главнокомандующего обсудили вопросы разрешения на выезд мужчин-артистов за границу.

Ранее певцы из группы TVORCHI сообщили, что не смогли выехать из Украины из-за новых правил пересечения границы мужчинами, которые инициировало Министерство культуры и информационной политики.