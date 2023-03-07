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Данилов анонсировал обсуждение выезда мужчин-артистов за границу на заседании Ставки
Во время ближайшей Ставки верховного главнокомандующего будет обсужден вопрос разрешения на выезд мужчин-артистов за границу. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что не все, кто имеет возможность командировок за границу во время военного положения, понимают необходимость возвращения.
Как рассказал Данилов, в декабре 2022 года Министерство культуры выдало разрешения на выезд шести артистам, которые представляли Украину за границей, но после этого не вернулись.
"Они вызывающе начинают комментировать и выкладывать в паблики, что они такие умные, а кто-то должен воевать [...] Я четко осознаю себе, что такие артисты будут в другом месте "выступать", когда вернутся [...] заседании Ставки, которое будет в ближайшее время, вопрос, кто, сколько, какое ведомство давало разрешение, будет на повестке дня и министр напрямую будет отчитываться на заседании Ставки", – сказал Данилов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее в сети разразился скандал из-за публичного хвастовства стендап-комика Андрея Щегеля его выездом из страны. Он рассказал, что воспользовался разрешением на временный выезд для артистов и не вернулся в Украину. При этом комик заявил, что определяет себя как свободного человека, а в Украине ему некомфортно.
На фоне этого Министерство культуры и информационной политики подало на утверждение Кабинета министров более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.
Позже Щегель записал видео с извинениями.