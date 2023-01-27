Правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу

Кабинет министров Украины 27 января одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Документ был одобрен на выполнение соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно постановлению правительства, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и другие должностные лица могут пересекать государственную границу исключительно на основании служебной командировки.

"Уехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ Президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, намерения о введении ограничений на выезд за границу для чиновников возникли после того, как в Офисе главного прокурора произошел скандал: заместитель генпрокурора Алексей Симоненко взял отпуск и отправился на 10 дней в Испанию, к жене и ребенку.

После этого в Таиланде заметили народного депутата Николая Тищенко, которого уже исключили из фракции и партии "Слуга народа".