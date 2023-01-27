Тищенко исключили из состава фракции "Слуга народа"

Народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа" после его одиозного путешествия в Таиланд.

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Об этом 27 января сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", - заявила она.

Известно, что продолжительное время во фракции собирали голоса за его исключение. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, в четверг, 26 января голосование проходило по депутатским группам. Тогда якобы его коллеги из "Слуги народа" не могли собрать достаточно голосов из-за определенных недоразумений, но в конце концов пришли к единому решению и Тищенко исключили.

Как сообщалось, нардеп сумел уехать из Украины и сейчас находится в Таиланде. В то же время, по его словам, он там "тяжело работает" и занимается вопросами украинской диаспоры, о чем он писал в чате партии "Слуга народа".

О перемещении народного депутата в королевство стало известно из сообщения посольства Украины. Такие новости возмутили коллег Тищенко по парламенту. В частности, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла направила запрос в МИД, чтобы получить разъяснения.

Глава "Слуги народа" Елена Шуляк исключила Тищенко из партии.

Напомним, президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины в негосударственных целях.