Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга народу"

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції “Слуга Народу” після його одіозної подорожі до Таїланду.

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Про це 27 січня повідомила речник партії Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - заявила вона.

Відомо, що тривалий час в фракції збирали голоси за його виключення. За словами народного депутата Олексія Гончаренко, в четвер, 26 січня голосування тривало по депутатських групах. Тоді нібито його колеги зі "Слуги народу" не могли зібрати достатньо голосів через певні непорозуміння, але врешті-решт дійшли до єдиного рішення і Тищенка виключили.

Як повідомлялося, нардеп зумів виїхати з України та зараз знаходиться у Таїланді. Водночас, за його словами, він там "тяжко працює" та займається питаннями української діаспори, про що він писав в чаті партії "Слуга народу".

Про переміщення народного депутата до королівства стало відомо з повідомлення посольства України. Такі новини обурили колег Тищенка по парламенту. Зокрема, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла направила запит до МЗС, щоб отримати роз'яснення.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила Тищенка з партії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер заборонено виїжджати за межі України із недержавною метою.