Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон, поки нардеп Тищенко в Таїланді

Президент Володимир Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон чиновників на тлі скандалу з народним депутатом Миколою Тищенком.

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Про це він заявив у відеозверненні ввечері 26 січня.

"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

Нагадаємо, народний депутат України 9-ого скликання Микола Тищенко відправився до Таїланду для обговорення питання взаємодії з представниками української громади. Тим часом в Україні його вже виключили з партії “Слуга народу”.

Зеленський 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер заборонено виїжджати за межі України із недержавною метою.