Зеленский напомнил о запрете на выезд за границу, пока нардеп Тищенко в Таиланде

Президент Владимир Зеленский напомнил об условиях выезда за границу чиновников на фоне скандала с народным депутатом Николаем Тищенко.

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Об этом он заявил в видеообращении вечером 26 января.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

Напомним, народный депутат Украины 9-го созыва Николай Тищенко отправился в Таиланд для обсуждения вопроса взаимодействия с представителями украинской общины. Тем временем в Украине его уже исключили из партии "Слуга народа".

Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.