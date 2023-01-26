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Зеленский напомнил о запрете на выезд за границу, пока нардеп Тищенко в Таиланде
Президент Владимир Зеленский напомнил об условиях выезда за границу чиновников на фоне скандала с народным депутатом Николаем Тищенко.
Об этом он заявил в видеообращении вечером 26 января.
"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, народный депутат Украины 9-го созыва Николай Тищенко отправился в Таиланд для обсуждения вопроса взаимодействия с представителями украинской общины. Тем временем в Украине его уже исключили из партии "Слуга народа".
Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.