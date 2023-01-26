Нардеп Тищенко "переместился" в Таиланд: комитет Рады запросил у МИД объяснения, а Шуляк исключила его из партии

Народный депутат Украины 9-го созыва Николай Тищенко отправился в Таиланд для обсуждения вопроса взаимодействия с представителями украинской общины. Тем временем в Украине его уже исключили из партии "Слуга народа".

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Об этом 26 января сообщила пресс-служба посольства Украины в Таиланде и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Тищенко приглашает всех желающих принять участие в встрече и обсудить вопросы/предложения, которые беспокоят украинскую общину в Таиланде.

В то же время, такой визит обеспокоил коллег Тищенко, а именно заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглу.

Она интересуется, каким образом Тищенко попал в Таиланд, учитывая сначала призыв, а затем указ президента Владимира Зеленского, которым чиновникам запретили покидать Украину, в частности, для отдыха.

"М. Тищенко в Таиланде? А как же запрет от президента? Значит, "ошивается" там еще раньше? Позор. Считаю уже после такого, очередного прокола, его должны выгнать из фракции, а не только лишить руководящих должностей, как это было в прошлом", — заявила Безугла, добавив, что направит запрос в МИД, чтобы получить объяснения.

В свою очередь глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение Тищенко с должности заместителя главы фракции "Слуга Народа".

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений. Надеюсь, после этого всем окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - заявил он.

Арахамия созывает срочное заседание, чтобы исключить его из состава фракции, а также обращается к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа".

Она в свою очередь заявила, что уже исключила Тищенко за партии.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии" - заявила Шуляк.

Напомним, Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.