Надоели скандалы. У Тищенко отобрали должность из-за репутации

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк досрочно прекратила полномочия председателя Закарпатской областной организации политсилы Николая Тищенко. Шуляк издала такое распоряжение, опираясь на устав, согласованный с председателем политсовета Давидом Арахамией.

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Причиной такого шага стала сомнительная репутация Тищенко.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой с помощью фронта и укрепления тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - говорит Шуляк.

Как подчеркнула Шуляк, именно от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество.

В то же время Шуляк назначила Виктора Микиту и. о. главы областной организации. Согласно распоряжению, он обязан до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги народа" для решения вопроса по избранию ее руководителя.

Никита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведения об организации.

Напомним, недавно нардеп от "Слуги народа" Марианна Безугла вообще заявила о намерении добиться исключения Тищенко из фракции и партии. Об этом она сама заявляла в Facebook.