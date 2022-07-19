Набридли скандали. У Тищенка відібрали посаду через репутацію

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації політсили Миколи Тищенка. Шуляк видала таке розпорядження, опираючись на статут, погоджений з головою політради Давидом Арахамією.

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Причиною такого кроку стала сумнівна репутація Тищенка.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою за допомогою фронту та зміцнення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", – каже Шуляк.

Як підкреслила Шуляк, саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент та українське суспільство.

Водночас Шуляк призначила Віктора Микиту в. о. голови обласної організації. Згідно з розпорядженням, він зобов'язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги народу" для вирішення питання щодо обрання її керівника.

Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Нагадаємо, нещодавно нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла взагалі заявила про намір добитися виключення Тищенка з фракції і партії. Про це вона сама заявляла у Facebook.