Нардеп Тищенко "опинився" в Таїланді: комітет Ради запитав у МЗС пояснення, а Шуляк виключила його з партії

Народний депутат України 9-ого скликання Микола Тищенко відправився до Таїланду для обговорення питання взаємодії з представниками української громади. Тим часом в Україні його вже виключили з партії “Слуга народу”.

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Про це 26 січня повідомила пресслужба посольства України в Таїланді та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Тищенко запрошує всіх охочих долучитися до зустрічі та обговорити питання/пропозиції, що турбують українську громаду в Таїланді.

Водночас такий візит стурбував колег Тищенка, а саме заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яну Безуглу.

Вона цікавиться, яким чином Тищенко потрапив до Таїланду, враховуючі спочатку заклик, а потім указ президент Володимира Зеленського, яким чиновникам заборонили покидати Україну, зокрема, для відпочинку.

"М. Тищенко в Таїланді? А як же заборона від президента? Значить, "ошивається" там ще раніше? Ганьба. Вважаю вже після такого, чергового проколу, його мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад, як це було минулого разу", — заявила Безугла, додавши, що направить запит до МЗС, щоб отримати пояснення.

В свою чергу голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія анонсував звільнення Тищенка з посади заступника голови фракції.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - заявив він.

Арахамія скликає термінове засідання, щоб виключити його зі складу фракції, а також звертається до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу".

Вона в свою чергу заявила, що вже виключила Тищенка за партії.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з Партії" - заявила Шуляк.

Нагадаємо, Зеленський 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер заборонено виїжджати за межі України із недержавною метою.