Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон

Кабінет міністрів України 27 січня схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Документ схвалили на виконання відповідного рішення Рада національної безпеки і оборони України.

Відповідно до постанови уряду, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовців можуть перетинати державний кордон виключно на підставі службового відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", — прокоментував Шмигаль.

Нагадаємо, наміри про запровадження обмежень на виїзд за кордон для чиновників виникли після того, як в Офісі головного прокурора стався скандал: заступник генпрокурора Олексій Симоненко взяв відпустку та вирушив на 10 днів до Іспанії, до дружини та дитини.

Згодом в Таїланді помітили народного депутата Миколу Тищенка, якого вже виключили з фракції та партії "Слуга народу".