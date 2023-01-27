В Раді закликали виключити Тимошенко з фракції "Батьківщина"

Заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла закликала виключити депутата Юлію Тимошенко з партії та фракції "Батьківщина".

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Про це вона 27 січня заявила в Facebook.

"Звертаюся до ВО "Батьківщина" з закликом виключити Юлію Володимирівну з фракції і партії", — написала Безугла.

Зауважимо, що лідером "Батьківщини" є Юлія Тимошенко. Наразі пресслужба ніяк не відреагувала і не прокоментувала заклик Безуглої.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Юлія Тимошенко відпочивала на новорічні свята у Дубаї. Журналісти помітили її на закритому пляжі. Зауважимо, що президент Володимир Зеленський лише 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.

Водночас раніше на закордонних курортах помічали народного депутата Миколу Тищенку, якого вже виключили з фракції та партії "Слуга народу", а також вже колишнього заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Останнього звільнили вже після рішення РНБО заборонити чиновникам виїжджати за межі України з недержавною метою.