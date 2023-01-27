Юлію Тимошенко помітили на пляжі у Дубаї разом з чоловіком (ФОТО)

Народний депутат України, голова опозиційної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вирішила долучитися до кола чиновників, які покинули Україну, щоб відпочити. Журналісти помітили її на пляжі в Дубаї.

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Про це повідомила "Українська правда".

За інформацією розслідувачів, Тимошенко засмагала на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski, що розміщений на насипному острові Палм-Джумейра (ОАЕ).

Схоже, що лідер "Батьківщини" докладає зусиль, щоб лишитися непоміченою. Наприклад, вона не буває на набережній, де вранці і ввечері прогулюються туристи. Коли вона йде з дому, то сідає до автомобіля не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Її змогли зняти на камеру разом з чоловіком лише на приватному закритому пляжі готелю в перші дні січня. Але коли вона зрозуміла, що привертає увагу, то вирішила залишити узбережжя.

За попередньою інформацією, через 5 днів після цього моменту голова партії "Батьківщина" повернулася до Києва. Зауважимо, що президент Володимир Зеленський лише 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер заборонено виїжджати за межі України із недержавною метою.

Раніше на закордонних курортах помічали народного депутата Миколу Тищенку, якого вже виключили з фракції та партії "Слуга народу", а також вже колишнього заступника генерального прокурора Олексія Симоненка.