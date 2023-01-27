Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае вместе с мужем (ФОТО)

Народный депутат Украины, глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила присоединиться к кругу чиновников, покинувших Украину, чтобы отдохнуть. Журналисты заметили ее на пляже в Дубае.

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Об этом сообщила "Украинская правда".

По информации расследователей, Тимошенко загорела на вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski, расположенной на насыпном острове Палм-Джумейра (ОАЭ).

Похоже, что лидер "Батькивщины" прилагает усилия, чтобы остаться незамеченной. К примеру, она не бывает на набережной, где утром и вечером ходят туристы. Когда она уходит из дома, садится в автомобиль не на улице, а в подземном паркинге.

Ее смогли снять на камеру вместе с мужчиной только на закрытом частном пляже отеля в первые дни января. Но когда она поняла, что привлекает внимание, решила покинуть побережье.

По предварительной информации, через 5 дней после этого момента глава партии "Батькивщина" вернулась в Киев. Отметим, что президент Владимир Зеленский только 23 января ввел решение РНБО о выезде чиновников за границу. Им теперь запрещено выезжать за пределы Украины с негосударственной целью.

Ранее на зарубежных курортах замечали народного депутата Николая Тищенко, которого уже исключили из фракции и партии "Слуга народа", а также уже бывшего заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.