Уже 77% украинцев нравится Притула, лидеров же антирейтинга Порошенко и Тимошенко стали не любить еще больше

К партии, которую планирует создать Сергей Притула, на начало августа положительно относились 48% украинцев, негативно - лишь 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В свою очередь, о положительном отношении к пропрезентской "Слуге народа" заявили 40%, о негативном - 16%, к партии "УДАР Виталия Кличко" - 30% и 14% соответственно. К гипотетической партии Дмитрия Разумкова как позитивное, так и негативное отношение задекларировали по 16% опрошенных.

В то же время резко негативное отношение у украинцев наблюдается к запрещенной на момент опроса и уже не ведущей деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также к двум другим парламентским партиям - "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Негатив в их адрес выразили 62%, 51% и 46% опрошенных соответственно.

О том, что им нравится сам Притула, заявили 77% респондентов, что лишь на 10 пунктов ниже показателя президента Владимира Зеленского. Мэр Киева и лидер УДАРа Виталий Кличко нравится 63% опрошенных, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - 62%, советник Офиса президента Алексей Арестович - 52% (при 31% тех, кому он не нравится).

Положительное отношение также доминирует в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля (52% против 26%), советника главы ОП Михаила Подоляка (50% против 20%), экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова (42% против 27%) и секретаря СНБО Алексея Данилова (35% против 20%).

Больше всего из предложенного респондентам списка им не нравится лидер "Евросолидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко - об этом сказали 74%, хотя нашлось и 19% тех, кому он нравится. Для бывшего сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко эти показатели составляют 72% и 14%, а для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 71% и 21%.

Негатив превалирует среди выразивших свое мнение и в отношении лидера фракции СН в Раде Давида Арахамии (37%) и лидера "Голоса" Киры Рудик (22%). В отношении экс-премьера Владимира Гройсмана оценки разделились практически поровну (по 40%).

Напомним, что согласно аналогичному майскому опросу к Арестовичу хорошо относились 65% респондентов, а к Притуле - 62%. При этом доля тех, кому не нравился Порошенко и Бойко, была ниже, чем в августе, - 71%, для Тимошенко она составляла 69%.

Нынешний же опрос проводился 2-9 августа методом телефонных интервью 2510 человек с использованием компьютера (CATI). Жители оккупированных после 24 февраля территорий опрашивилась, если чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на вопросы. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.