Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины

Если действующий глава государства Владимир Зеленский решит не баллотироваться на второй срок, нынешний советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович может подать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

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Об этом Арестович заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос о предстоящей политической карьере он ответил:

"Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем каком-то сумасшедшем рейтинге. Но мой рейтинг, это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми работаю. Вообще сейчас эти разговоры для меня вообще не совсем корректно вести. Если он (Зеленский – Delo.ua) пойдет на второй срок, я его подрезать не буду.(Если Зеленский не будет подаваться – Delo.ua ), я пойду. Я это понимаю, как возможность сделать что-то хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг".

В ходе разговора он также опроверг слухи о том, что якобы "вместе с советником главы ОП Михаилом Подоляком планируют создать политическую партию".

Во время президентских выборов 2019-го одним из обещаний Зеленского было не идти на второй срок. Тогда он говорил, что президент может выполнить все задуманое за одну каденцию, а во время нее не должен думать о своих рейтингах на следующих выборах.

Однако в конце 2021 года он сообщил, что все еще думает о том, чтобы пойти на второй срок. После полномасштабного вторжения России 24 февраля Зеленский больше не отвечал на вопрос о планах баллотироваться в президенты вновь.