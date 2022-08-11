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Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины
Если действующий глава государства Владимир Зеленский решит не баллотироваться на второй срок, нынешний советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович может подать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
Об этом Арестович заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
На вопрос о предстоящей политической карьере он ответил:
"Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем каком-то сумасшедшем рейтинге. Но мой рейтинг, это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми работаю. Вообще сейчас эти разговоры для меня вообще не совсем корректно вести. Если он (Зеленский – Delo.ua) пойдет на второй срок, я его подрезать не буду.(Если Зеленский не будет подаваться – Delo.ua ), я пойду. Я это понимаю, как возможность сделать что-то хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе разговора он также опроверг слухи о том, что якобы "вместе с советником главы ОП Михаилом Подоляком планируют создать политическую партию".
Во время президентских выборов 2019-го одним из обещаний Зеленского было не идти на второй срок. Тогда он говорил, что президент может выполнить все задуманое за одну каденцию, а во время нее не должен думать о своих рейтингах на следующих выборах.
Однако в конце 2021 года он сообщил, что все еще думает о том, чтобы пойти на второй срок. После полномасштабного вторжения России 24 февраля Зеленский больше не отвечал на вопрос о планах баллотироваться в президенты вновь.