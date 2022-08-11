Арестович планує балотуватися у президенти України

Якщо чинний голова держави Володимир Зеленський вирішить не балотуватися на другий термін, то нинішній радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович може подати свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

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Про це Арестович заявив в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

На питання щодо майбутньої політичної кар'єри він відповів:

"Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він (Зеленський – Delo.ua) піде на другий термін, я його підрізати не буду. (Якщо Зеленський не буде подаватися – Delo.ua), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг".

В ході розмови він також спростував чутки про те, що нібито "він разом з радником голови ОП Михайлом Подоляком планують створити політичну партію".

Під час президентських виборів 2019-го одним з обіцянок Зеленського, було не йти на другий термін. Тоді він казав, що президент може виконати все задумане за одну каденцію, а під час неї не повинен думати про свої рейтинги на наступних виборах.

Однак в кінці 2021 року він повідомив, що все ще думає над тим, щоб піти на другий термін. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Зеленський більше не відповідав на питання щодо планів балотуватися в президенти знову.