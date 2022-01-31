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Разумков: "Зеленский будет держаться за власть любыми способами, боясь стать хромой уткой"
Депутат Верховной Рады, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков полагает, что по результатам следующих выборов Рады партия "Слуга народа" потеряет власть и может вообще не попасть в провластную коалицию, что сделает президента Владимира Зеленского “хромой уткой”. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я вообще не уверен, попадет "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, скорее всего, будут досрочные президентские выборы", — отметил нардеп.
При этом, по мнению Разумкова, Зеленский это понимает, но будет стремиться избежать этого, удерживая власть "всеми возможными способами".
"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет абсолютно другую фракцию, очень незначительную по сравнению с той, которая есть сегодня... Он будет упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте", — сказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Политик также выразил мнение, что Зеленский и Офис президента не будут договариваться с другими политическими силами о сотрудничестве в интересах государства.
"Он не привык договариваться. Не в договорняки вступать – там как раз все хорошо, там опыт имеется, а договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное" — это нерабочий вариант", — заявил Разумков.
По словам нардепа, против внешнего врага и против кризиса объединить парламент вполне реально, и многие к этому готовы.
"Но тогда все должны садиться за стол переговоров и принимать правила игры. А я почему-то уверен, что Офис президента на это не пойдет", — подчеркнул экс-спикер.
Разумков отметил, что не верит даже в возможность Зеленского собрать всех лидеров политических сил, в том числе оппозиционных, чтобы посоветоваться с ними о дальнейших действиях.
"Я не понимаю, что для этого должно произойти. Это же не первый раз, когда лидеры фракций, депутатских групп просят его о встрече. Речь идет не о кулуарном каком-то рандеву, а о нормальной публичной встрече. Мы же всем обещали, что у нас будут полностью открытые взаимоотношения", — сказал Разумков.
Отметим, что очередные выборы Рады должны пройти 29 октября 2023 года, а президента Украины — 31 марта 2024 года. Соответственно, Зеленский в таком случае рискует потерять влияние на принимаемые парламентом решения на пять месяцев, если "Слуга народа" не сформирует большинство в новом парламенте.
Напомним, что 7 октября Рада 284 голосами, из которых 215 дала фракция "Слуга народа", отправила Разумкова в отставку с должности председателя парламента. При этом на выборах 2019 года именно он возглавлял список этой политсилы.
Вскоре Разумков создал в Раде межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли в основном нардепы из "СН". На его основе он намерен создать партию, однако пока она остается несформированной, хотя с ноября включается в опросы социологическими службами и имеет неплохие шансы самостоятельно пойти в новый созыв парламента.
Более того, сам Разумков имеет хорошие шансы победить Зеленского на гипотетических досрочных выборах президента в случае выхода с ним во второй тур, который пока, однако, крайне маловероятен.