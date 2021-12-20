Зеленский не оправдал ни одного ожидания большинства надеявшихся на него украинцев — опрос

Владимир Зеленский на посту президента не оправдал ожиданий 48% всех украинцев, или 56,7% из тех, кто возлагал на него хоть какие-то надежды. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного методом личных интервью.

30,1% опрошенных заявили, что Зеленский частично их надежды оправдал, но лишь 4,4% сказали, что он оправдал все их надежды. 15,3% ответили, что у них и не было никаких надежд на Зеленского.

В частности, на Донбассе 58,5% отметили, что их надежды оказались не оправданными, а всего 1,5% — полностью оправданными.

В то же время граждан, давших последний ответ, больше всего оказалась в южных регионах (6,1%), хотя и там большинство респондентов (50,8%) заявили, что Зеленский никаких надежд не оправдал.

В целом деятельность актуального главы государства поддерживают лишь 26,4%, а большинство в 58,6% не поддерживает. Показатели эти достаточно равномерны среди макрорегионов Украины, однако на Донбассе несколько отличаются в худшую для Зеленского сторону (20% и 65,2% соответственно).

Однако в вопросе о необходимости немедленного проведения досрочных президентских выборов украинцы куда менее категоричны: за это выступают 46,2%, а не хотят таких выборов 44,3%.

Если бы выборы все же прошли, за Зеленского на них готовы были бы проголосовать 27,6% определившихся со своим выбором. Еще 16% поддержали бы Петра Порошенко, 9,4% — Юрия Бойко, 9% — Юлию Тимошенко, 6,6% — Игоря Смешко, 5,9% — Дмитрия Разумкова, 5,2% — Владимира Гройсмана.

Еще 4,9% хотят проголосовать за Евгения Мураева, 4,1% — Олега Ляшко, 3% — Сергея Притулу, 1,9% — Виктора Медведчука, по 1,4% — за Виталия Кличко и Анатолия Шария, 1,1% — Арсения Яценюка, 0,5% — Олега Тягнибока, 0,3% — Киру Рудык, а 1,7% — за кого-то другого.

В гипотетическом втором туре Зеленский выигрывает, согласно этому опросу, у всех потенциальных соперников. В паре с Бойко он получил бы 60,2%, с Порошенко — 55,7%, с Разумковым — 53,2%, с Тимошенко — 51,6%. Если бы во второй тур вышли сейчас Порошенко и Тимошенко, последняя получила бы 54,8%.

В то же время Зеленский является одновременно и лидером антирейтинга: за него ни в коем случае не проголосовали бы 30,7%. 29% в ответ на соответствующий вопрос указали Порошенко, 22,4% — Бойко, 20,1% — Медведчука, 17,3% — Олега Ляшко.

В свою очередь 15,8% назвали Тимошенко, 14,4% — Яценюка, 12,6% — Кличко, 12,4% — Тягнибока, 12,1% — Мураева, 10,3% — Шария, 10,2% — Притулу, 9,8% — Гройсмана, 7,6% — Рудык, 7,1% — Разумкова, 6,1% — Смешко. Не смогли никого назвать в этом качестве 17,2% опрошенных, а 6% отвечать отказались.

Проведения же внеочередных выборов Верховной Рады хотели бы сейчас 46,5% опрошенных украинцев, а не хотели бы 40,4%.

В случае таких выборов проголосовать за "Слугу народа" выразили готовность 17,6% определившихся с выбором, за "Европейскую солидарность" — 16,5%, за "Батькивщину" — 13,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" — 13,6%, за формирующуюся партию "Разумная политика" — 6,5%, за "Силу и честь" — 5,5%.

За "Украинскую стратегию Гройсмана" отдали бы голос 4,6%, за "Наших" — 4,4%, за не созданную пока партию Сергея Притулы — 3,5%, за Радикальную партию — 3,4%, за "УДАР Виталия Кличко" — 2,3%, за "Народный фронт" и "Свободу" — по 1,9%, за Партию Шария — 1,8%, за "Голос" — 1,6%, а за другую политсилу — 1,2%.

Опрос проводился 9-17 декабря методом личных интервью с использованием планшета (CAPI) 2025 респондентов в 109 населенных пунктах во всех подконтрольных Украине регионах. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2,2% для показателей, близких к 12%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Отметим, что опросы, которые проводит тот же КМИС по телефону, отличаются тем, что в них лидирует "Евросолидарность": последний такой показал отрыв этой политсилы от "Слуги народа" на 1,4 пункта.