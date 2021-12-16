Половина киевлян считают, что столица развивается в неверном направлении: Кличко не доверяют 48% жителей

Киевляне разошлись во мнениях относительно оценки развития города и действий его властей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 декабря 2021 года.

46% киевлян считают, что город движется в правильном направлении, причем их число возросло за последний квартал. Однако примерно столько же людей придерживаются противоположного мнения.

Опрос по направлению развития

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют 48%, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 39%, не доверяют 59%. Рейтинг остальных политиков далек от достижения 50%.

Рейтинг политиков

В рейтинге партий, которые могут быть представлены в городском совете, лидирует "УДАР Виталия Кличко" — 19,1%, затем идут "Европейская солидарность" – 17,0%, "Слуга народа" – 13,3%, партия Дмитрия Разумкова "Умная политика" – 9,4%.

65% жителей поддерживают идею введения районных советов в Киеве, 23% против такой инициативы.

59% знают о том, что готовится закон о столице, разделяющий полномочия городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Из них поддерживают его 65%.

62% киевлян считают, что существует конфликт между президентом Зеленским и мэром Киева Кличко. При этом 64% не поддерживают идею назначения центральной властью на должность главы Киевской городской государственной администрации другого городского головы. За последний квартал число таких опрошенных выросло на 10%.

Конфликт между Зеленским и Кличко

Напомним, 37,3% украинцев в возрасте 18-29 лет готовы рассмотреть возможность проголосовать на выборах за кандидата или партию, которые им и так нравятся, в обмен на денежное или другое материальное вознаграждение. В целом же в Украине такой позиции придерживаются 25,2% опрошенных.

В октябре 2021 года за действующего президента Владимира Зеленского на гипотетических досрочных выборах были готовы проголосовать всего 18,7% от всех опрошенных. Но у остальных потенциальных кандидатов показатели еще хуже.