37% молодых украинцев готовы продать голос нравящемуся кандидату — опрос

37,3% украинцев в возрасте 18-29 лет готовы рассмотреть возможность проголосовать на выборах за кандидата или партию, которые им и так нравятся, в обмен на денежное или другое материальное вознаграждение. В целом же в Украине такой позиции придерживаются 25,2% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива и Киевского международного института социологии.

Ответы на упомянутый вопрос показали, что в целом готовность респондентов продать голос на выборах снижается с возрастом: в частности, такую готовность демонстрируют лишь 16,3% избирателей, которым более 70 лет.

Причем именно молодые люди больше всего подвержены желанию продать голос как по просьбе других людей, которым они доверяют (такой сценарий допускают 12,7% из них), так и при "справедливой" оплате (9,8%) и при отсутствии негативных последствий (таковых среди молодежи 21,7%).

В целом среди всех опрошенных 18% заявили, что их позиция будет зависеть от конкретных обстоятельств (но среди молодых таких 30,3%, что резко контрастирует с остальными группами).

13% сказали, что готовы продать голос, лишь когда будут уверены, что это не приведет к проблемам для них лично. Еще 8,5% согласятся, если их попросят люди, которым они доверяют, а 6,3% – в случае "справедливого" вознаграждения.

Средний же уровень неготовности продаваться на выборах в Украине составляет 64,5%. Так, не готовы это сделать ни при каких обстоятельствах менее половины (49,1%) граждан самой молодой возрастной категории, в остальных категориях таких более 60%, в том числе среди стариков 73,1%.

В региональном разрезе на западе Украины добросовестных избирателей больше всего — 70%, а вот на юге лишь 60%.

Респонденты, которые считают саму продажу голоса реалистичной, называют весьма скромные суммы, которые могут мотивировать продать голос: 12% указали менее 500 грн, еще 6% — от 500 до 1000 грн, 3,4% — от 1000 до 2000 грн, 1,3% — от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% отметили, что такая сумма должна составлять более 5000 грн.

В целом 11,4% опрошенных заявили, что сталкивались с попытками их подкупа на выборах. В частности, на западе страны таких оказалось 14,4%, в центре — 11,6%, на юге — 10,7%, а на востоке лишь 6,3%.

Абсолютное большинство (82,6%) респондентов видят причиной того, почему избиратели соглашаются получить деньги или другое вознаграждение от кандидата/партии в обмен на поддержку на выборах, их бедность и желание подзаработать. Еще 64,9% считают, что людям все равно за кого голосовать, если предлагают деньги.

56,3% полагают, что избиратели хоть и берут деньги, но голосуют самостоятельно, а 36,9% — что люди не хотят отказывать в просьбе друзьям, знакомым, родственникам, соседям, руководству или коллегам. 16,8% и вовсе заявили, что "все так делают", 8% назвали другую причину, и лишь 5,4% затруднились с ответом.

В то же время мнения респондентов разделились относительно "благотворительной" деятельности партий и кандидатов перед выборами. Так, 42% положительно относятся к предоставлению медицинских препаратов, продуктов, техники, организации досуга и развлечений, благоустройству территорий, помощи армии, церкви, когда это осуществляют субъекты избирательного процесса перед выборами. Но 51,5% все же относятся к этому отрицательно.

Женщины обычно более положительно относятся к описанному явлению, чем мужчины (46% и 37% соответственно). Интересно также, что более бедные респонденты более негативно относятся к такой форме косвенного подкупа. Прослеживаются также и возрастные закономерности: более молодые чаще положительно относятся к "благотворительной" помощи партий и кандидатов перед выборами, чем пожилые люди.

В западном макрорегионе 39,6% опрошенных относятся к "благотворительности" перед выборами позитивно, на юге Украины — 40,2%, в центре — 43,1%, а на востоке — 46,8%.

Среди респондентов, которые готовы при определенных условиях продать голос, заметно больше (51,1%) людей, положительно относящихся к "благотворительной" помощи кандидатов. Среди тех, кто не готов продать свой голос ни при каких условиях, положительно относятся к таким вещам 37,3%. Негативным явлением это считают 43,3% готовых продать голос и 55,9% не готовых это сделать.

62% респондентов считают, что в вопросе подкупа избирателей виноваты обе стороны. Еще 26% полагают, что основную ответственность должен нести тот, кто инициирует и осуществляет подкуп (кандидат или партия). Только 7% считают, что основным виновником является сам избиратель, продающий свой голос.

Абсолютное большинство опрошенных считают, что технологии подкупа избирателей влияют на результаты выборов: 32,9% — что такое влияние очень велико, а еще почти 49,4% — что такое влияние, скорее, есть. Только 3,6% считают, что технологии подкупа избирателей вообще не влияют на результаты выборов.

50,7% респондентов поддерживает тезис о том, что подкуп избирателей не только серьезное злоупотребление, но и главная проблема украинских выборов. Еще 32,6%, скорее, согласны с ним. Полностью не согласны с этим 4,1% опрошенных.

Отметим, что "Деминициативы" и КМИС провели масштабное исследование, выяснив распределение украинцев по отношению к подкупу избирателей по более чем 80 показателям.

Его проводили по заказу общественной организации "Опора" с 22 октября по 12 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки, размер которой, однако, не указан, с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.