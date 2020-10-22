Политика 10 минут назад

Венедиктова призывала доносить на "гречкосеев" и покупателей кандидатов-клонов (ВИДЕО)

Генпрокурор также рассказала об открытии сотни дел о нападениях на агитаторов и повреждении палаток

Ирина Венедиктова рассказала о нарушениях на выборах. Фото: скриншот видеообращения Ирина Венедиктова рассказала о нарушениях на выборах. Фото: скриншот видеообращения
Ирина Венедиктова рассказала о нарушениях на выборах. Фото: скриншот видеообращения

В течение кампании по местным выборам 2020 года по состоянию на 21 октября открыто 475 уголовных производств по разным связанным с этим нарушениям, в том числе 234 по непосредственному нарушению избирательного законодательства. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В частности, 101 дело открыто по подкупу избирателей. Так, на прошлой неделе правоохранители накрыли "сетку" из 1050 потенциальных избирателей одного из кандидатов в мэры Одессы. За продажу данных этих людей за 43,5 тысячи долларов задержаны и арестованы два человека, им уже объявлено о подозрении.

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Также, по словам генпрокурора, при передачи части взятки в 25 000 грн задержан кандидат в депутаты Подольского горсовета Одесской области, пытавшийся подкупить члена избиркома. Кандидат отправлен под домашний арест.

В Киевской области кандидат в мэры одной из общин раздавал учителям конверты с 1 000 грн, ему также уже сообщено о подозрении.

Кроме того, открыто 82 производства по препятствованию осуществлению избирательного права. В качестве яркого примера Венедиктова привела "покупку" кандидатом в мэры Светловодска Кировоградской области "двойника" конкурента, чтобы оттянуть у него часть голосов. При передаче вознаграждения кандидата задержали.

Еще 30 производств зарегистрированы по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу, 15 — по фальсификации, подделке, похищению, повреждению или уничтожению избирательной документации, 3 — незаконного использования бюллетеней, а еще 3 — нарушения порядка финансирования партии или предвыборной агитации.

Венедиктова подчеркнула, что открыто почти 100 дел по хулиганству. В частности, это повреждение агитационных палаток, нападения на агитаторов и представителей партий.

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С начала избирательной кампании уже сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах. Один обвинительный акт уже ушел в суд.

"Я призываю граждан, ставших свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните — так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", — заявила генпрокурор.

По ее словам, заявление в правоохранительные органы "может многое изменить". По данным Венедиктовой, в 2019-2020 годах за нарушение избирательного законодательства осуждены уже 69 человек.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что связанных с выборами дел открыто уже 508, и признал, что нынешние местные выборы очень "грязные".

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