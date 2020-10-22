Политика 1 час назад

Глава Нацполиции рассказал о "грязной борьбе" на местных выборах

Открыто уже как минимум 508 уголовных производств, связанных с выборами-2020

Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД
Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отмечает проблемность нынешних местных выборов в контексте правонарушений и манипуляций. Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы, в принципе, "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших  городах и ОТГ. Там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку — пресекаем и документируем сразу такие моменты", — заверил он.

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Он сообщил, что на сегодня уже зафиксировано более 6,5 тысячи заявлений, связанных с избирательным процессом, составлено более 1,5 тысячи административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств.

"Исходя из правовых квалификаций, могу сказать, что типичными нарушениями этой избирательной компании являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, та же массовая смена  места жительства граждан", — отметил Клименко.

По словам главы ведомства, полиция ежедневно получает огромное количество информации о возможных провокациях, тщательно ее проверяет и будет такие провокации оперативно пресекать.

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Начальник ведомства также подчеркнул, что полиция вне политики, и ни о каком ее вмешательстве в избирательный процесс не может быть и речи.

Напомним, выборы областных, районных и местных советов, а также глав местных общин пройдут в Украине в воскресенье, 25 октября.

Кроме того, на выходе из участков планируется проведение опроса из пяти пунктов, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Его проведение, однако, некоторые политики сочли незаконным и обжаловали в Верховном суде и Окружном админсуде Киева.

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