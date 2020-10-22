Полиция проследит, чтобы избиратели на участках закрывали носы масками

Сотрудники полиции будут учитывать введенные карантинные ограничения и контролировать соблюдение гражданами противоэпидемических мер на избирательных участках в день местных выборов 25 октября. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Все обязательно должны быть в правильно одетых масках или респираторах. Таковы наши реалии. Каждый полицейский прошел курс обучения, который разработали специалисты гражданской сети "Опора". Сотрудники полиции перед заступлением на дежурство получают четкие инструкции", — отметил он.

По словам главы ведомства, для охраны более 30 тысяч территориальных и участковых избирательных комиссий будет задействован практически весь личный состав полиции, дополнительно будут выделены курсанты высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел.

"Кроме охраны избирательных участков, полицейские также будут патрулировать улицы, продолжать бороться с преступностью. Отдельно созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, ведь не исключаем, что будут сообщения о минировании участков", — добавил он.

Начальник полиции отметил, что его подчиненные на местах ежедневно получают огромное количество информации о возможных провокациях, тщательно ее проверяет и будут такие провокации оперативно пресекать.

Клименко добавил, что для полицейских ближайшие дни будут напряженными, но выразил уверенность в том, что они с задачами справится, поскольку помогать им в этом будут коллеги из Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

Напомним, выборы областных, районных и местных советов, а также глав местных общин пройдут в Украине в воскресенье, 25 октября.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людей с признаками респираторного заболевания или с температурой выше 37,2 будут выгонять с избирательных участков.