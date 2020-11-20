Политика 1 час назад

В Ужгороде прикрыли схему подкупа избирателей перед вторым туром выборов мэра

Продать свои голоса жители областного центра были готовы за 500 грн

СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства
СБУ поймала подкупавшего избирателей в Ужгороде. Фото: пресс-служба ведомства

Служба безопасности Украины совместно с закарпатской полицией и прокуратурой разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры Ужгорода накануне второго тура выборов. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра, привлекший председателя правления одного из ОСМД к сбору подписей избирателей. За каждый голос предлагалось по 500 грн.

Кратко и по делу в Telegram

Открыто производство по статье 160 Уголовного кодекса, фигурант задержан при передаче денег за подкуп нескольких десятков избирателей. СБУ проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.

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Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Отметим, что второй тур выборов мэра Ужгорода должен пройти 22 ноября. В него вышли действующий градоначальник Богдан Андриив, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, и Виктор Щадей от "Слуги народа". Первый получил в первом туре 25,4% голосов, второй — 17,9%.

Напомним также, что ранее полиция открыла три дела по подкупу избирателей на выборах депутата Верховной Рады от округа №208 (Черниговская область), прошедших одновременно с местными выборами. В подкупе проигравший кандидат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинял сторону победителя — Анатолия Гунько от СН. Последний, однако, уже признан избранным нардепом.

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