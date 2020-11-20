В Ужгороде прикрыли схему подкупа избирателей перед вторым туром выборов мэра

Служба безопасности Украины совместно с закарпатской полицией и прокуратурой разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры Ужгорода накануне второго тура выборов. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра, привлекший председателя правления одного из ОСМД к сбору подписей избирателей. За каждый голос предлагалось по 500 грн.

Открыто производство по статье 160 Уголовного кодекса, фигурант задержан при передаче денег за подкуп нескольких десятков избирателей. СБУ проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Отметим, что второй тур выборов мэра Ужгорода должен пройти 22 ноября. В него вышли действующий градоначальник Богдан Андриив, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, и Виктор Щадей от "Слуги народа". Первый получил в первом туре 25,4% голосов, второй — 17,9%.

Напомним также, что ранее полиция открыла три дела по подкупу избирателей на выборах депутата Верховной Рады от округа №208 (Черниговская область), прошедших одновременно с местными выборами. В подкупе проигравший кандидат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинял сторону победителя — Анатолия Гунько от СН. Последний, однако, уже признан избранным нардепом.