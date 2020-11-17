Вилкул отказался от борьбы за переизбрание мэром Кривого Рога (ВИДЕО)

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от борьбы во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Об этом он сказал в видеообращении к горожанам, опубликованном 17 ноября на YouTube-канале горсовета.

"Отдавая все силы Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу подвести вас и сейчас, когда так необходима интенсивная работа, а здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы — это не по мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", — заявил Вилкул.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом он поддержал своего же советника Константина Павлова, баллотировавшегося от "Оппозиционной платформы — За жизнь". После снятия кандидатуры Вилкула он должен быть допущен во второй тур с кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком.

"Мы с ним работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он самый порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат для должности мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодую динамику и новую энергию и всегда будет на стороне простых людей", — заявил градоначальник.

Он также заверил, что партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива" всегда "подставит плечо" Павлову в городском совете.

Отметим, что официальные результаты первого тура выборов мэра Кривого Рога на сайте Центральной избирательной комиссии не опубликованы до сих пор.

Напомним также, что сын Вилкула Александр не смог пройти во второй тур выборов мэра Днепра, который состоится 22 ноября. По официальным данным, экс-вице-премьер и экс-губернатор Днепропетровской области уступил всего 447 голосов Загиду Краснову. Лидером же гонки оказался действующий мэр Борис Филатов.