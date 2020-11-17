ЦИК признал избранным депутатом Рады Гунько, победившего Ляшко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гунько депутатом Верховной Рады, избранным на промежуточных выборах 25 октября в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область). Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, Гунько баллотировался от "Слуги народа" и набрал 21 245 голосов, или 34,1%. Его ближайший соперник — кандидат от Радикальной партии и ее лидер Олег Ляшко — получил 19 799 голосов, или 31,8%.

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Третье место на этих выборах с 26,7% заняла Людмила Давыденко — вдова погибшего нардепа Валерия Давыденко, из-за смерти которого в мае и были объявлены довыборы.

После объявления результатов Ляшко признал поражение, но заявил, что не признает честность такого итога и считает его следствием масштабной скупки голосов со стороны оппонента от СН.

В черниговской полиции заявили, что открыли шесть уголовных производств, связанных с этими выборами, в том числе три по фактам подкупа избирателей.

Отметим, что 6 ноября нынешний созыв Рады пополнился нардепом от "Голоса" Андреем Шараскиным, заменившим певца Святослава Вакарчука, который решил покинуть парламент еще в июле.