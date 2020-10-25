В Одесской области полиция задержала россиянина за подкуп избирателей

Правоохранители задержали в Одесской области россиянина, который якобы организовал подкуп граждан за голосование на выборах за 400 грн.

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Указано, что на трех автобусах 52 человек везли голосовать из Измаила в Белгород-Днестровский.

По словам Клименко, этот случай неединичный.

"С 00:00 ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам. Возят людей, так называемые карусели. Есть случаи и в Днепропетровской области, и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, я так понимаю, чтобы голосовать", — рассказал он.

В свою очередь, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что за сегодня (25 октября) правоохранители получили 383 сообщения о нарушениях: составлено 2 административных протокола, открыто 6 уголовных производств.

Как известно, в воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Delo.ua ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

Кроме того, параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным президентом Зеленским.

Рух ЧЕСНО отмечает, что опрашивающие не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".