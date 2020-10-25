Выборы в Украине: ОПОРА назвала первые нарушения на избирательных участках (ФОТО)

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют первые нарушения на местных выборах, которые проходят в Украине в воскресенье, 25 октября.

Среди самых распространенных нарушений — проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование, сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

В частности, в Киевской области сразу на пяти избирательных участках фиксируется недостаточное количество урн для голосования. Такая же проблема наблюдается на двух участках в Винницкой области.

В свою очередь в Житомире на двух участках нет кабинок для голосования. На одном из них якобы кабинка сделана в виде ширмы из кукольного театра.

Тогда как на втором участке кабинки и вовсе отсутствуют. При этом в комиссиях сообщили, что отсутствие кабинок связано с тем, что исполнитель работ не успел вовремя изготовить их.

Тем временем в Хмельницкой области на избирательном участке в селе Йосиповка голосование началось раньше 8:00. Первый избиратель проголосовал еще в 7:50.

Также ранее необходимого срока началось подготовительное заседание УИК №321133 в Белой Церкви и №681460 в Хмельницком. Согласно законодательству, оно должно начаться за 45 минут до голосования — в 7:15. При этом на участке в Хмельницком отсутствуют печатки на контрольных листах в урнах для голосования.

В Винницкой (на УИК №050515) и Житомирской (№180511 и №181115) областях наблюдателей ОПОРЫ не пустили на утреннее заседание комиссий.

Кроме того, за прошедшие сутки, 24 октября, когда в Украине был объявлен "день тишины" перед местными выборами, полиция открыла 48 уголовных производств из-за нарушений избирательного законодательства. Всего правоохранители получили 1 041 заявление и сообщение о нарушениях.

При этом из всех зафиксированных нарушений 648 — связаны с незаконной агитацией.

По данным Нацполиции, больше всего нарушений выявили в Харьковской области — 73, в Ровенской — 68, в Днепропетровской — 67, в Донецкой — 51 и в Киеве — 49.

Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства.

По 48 фактам открыты уголовные дела, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как известно, в 8:00 воскресенья, 25 октября, в Украине открылись избирательные участки для голосования на местных выборах.

Для обеспечения порядка Министерство внутренних дел работает в усиленном режиме службы. Планировалось также привлечь авиацию. Подразделения ГСЧС также перешли на усиленный режим работы из-за местных выборов.