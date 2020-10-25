В Украине началось голосование на местных выборах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Украине началось голосование на местных выборах. 25 октября жители страны выбирают мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны быть избраны депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах. Голосование на временно оккупированных территориях Украины и в 18 громадах Донецкой и Луганской областей в этот день проводиться не будет.

08.10 В "день тишины" накануне голосования Национальная полиция Украины открыла 48 уголовных производств за незаконную агитацию, сообщает пресс-служба НПУ. В общей сложности в полицию поступило 1041 заявление, непосредственно с агитацией было связано 648 из них. Правоохранители составили 128 протоколов о совершении административных нарушений избирательного законодательства.

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8.00 Избирательные участки для голосования открылись и будут работать до 20.00.

Отметим, что местные выборы-2020 впервые пройдут по новому избирательному законодательству, предусматривающему открытые списки во всех населенных пунктах, численность избирателей в которых превышает 10 тысяч человек. Более того, одним из нововведений стали избирательные бюллетени нового формата для голосования за кандидатов в депутаты местных советов. В таких бюллетенях нужно поставить две отметки: "галочку" или "+" в первом квадратике для выбора партии и цифру в соседнем квадратике. Эта цифра должна соответствовать цифре возле фамилии конкретного кандидата и быть написана по трафарету индексным способом — как на почтовых конвертах.

В бюллетенях для голосования за городского, поселкового или сельского голову нужно поставить одну отметку — "галочку" или "+" в квадратике напротив фамилии кандидата.

Более того, в 2020 году выборы проходят в экстремальных эпидемиологических обстоятельствах из-за второй волны пандемии COVID-19, поэтому на избирательных участках украинцам необходимо соблюдать меры безопасности. С собой необходимо взять паспорт, маску и свою ручку без партийной символики, на входе в избирательных участок обработать руки антисептиком, а внутри — соблюдать дистанцию по меньшей мере в 1,5 метра.

Кроме того, на входе в избирательный участок члены УИК могут спрашивать избирателей о самочувствии и обязательно должны измерить температуру. Если она будет повышена — могут предложить вернуться домой (но заставить не могут) или же проголосовать в специальной изолированной кабинке, а бюллетени опустить в отдельную урну.

Ранее Delo.ua детальнее рассказывало о том, как себя вести на избирательных участках и что нужно помнить, чтобы волеизъявление было успешным и безопасным для здоровья.

Отметим, что в день голосования на избирательных участках также должен состояться опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. В нем будет 5 вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжело больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Важно помнить, что этот опрос не является разновидностью референдума, участие в нем — добровольное, а юридических последствий в виде принятия парламентом того или иного решения, как утверждает Зеленский, он иметь не будет.