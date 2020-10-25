Политика 1 час назад

Зеленский не захотел отвечать, сколько потрачено денег на его опрос

Президент Украины ограничился ответом о том, что украинцы все узнают, когда будет подан отчет партии о ее растратах

Владимир Зеленский на избирательном участке 25 октября 2020 года. Фото: ОП Владимир Зеленский на избирательном участке 25 октября 2020 года. Фото: ОП
Владимир Зеленский на избирательном участке 25 октября 2020 года. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос журналистом о том, в какую сумму партии "Слуга народа" обошлось проведение инициированного им опроса населения по пяти вопросам на местных выборах 25 октября. 

Так, утром в воскресенье на брифинге для журналистов Зеленскому задали вопрос: "Сколько стоил этот опрос и как вы будете отчитываться перед обществом за использование этих денег", на что президент ответил коротко: "Когда будет отчет, вы будете видеть все цифры. Спасибо!"

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Стоит отметить, что и на остальные несколько вопросов журналистов Владимиру Зеленскому на брифинге ответить толком не удалось — через несколько минут он вовсе прервал брифинг и ушел. 

Напомним, как уже сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский за 12 дней до проведения местных выборов в Украине, 13 октября заявил, что в день голосования на местных выборах будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил, вопросы стали известны лишь спустя два дня. 

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей. В свою очередь, "Комитет избирателей Украины" также констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса.

Позднее стало известно, что финансировать проведение данного опроса будет партия "Слуга народа". Сколько денег на это будет потрачено — неизвестно, однако, как заявила руководитель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составит 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.

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