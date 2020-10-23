На опрос Зеленского 25 октября потратят более 100 млн грн — ОПОРА

Ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составит 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.

Об этом сообщила руководитель общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в "Укринформе".

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Она констатировала, что очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день выборов, который планирует оплатить партия "Слуга народа".

"Мы недавно получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинги людей для организации этого опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", — отметила Айвазовская.

Она добавила, что, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1 200 грн по гражданско-правовому договору, в то же время опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых соглашениях, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, из которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", — уточнила председатель правления ОПОРЫ.

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Также Айвазовская подчеркнула, что в связи с рисками для избирательного процесса, связанными с проведением неофициального опроса по инициативе президента, ОПОРА призывает Зеленского "воздержаться от любых форм прямой или косвенной агитации на завершающем этапе избирательного процесса, в том числе при комментировании инициированного им опроса", а Национальную полицию — должным образом реагировать на возможные случаи проведения запрещенной законодательством агитации во время опроса.

При этом партию "Слуга народа" ОПОРА призывает обеспечить четкое соблюдение требований Избирательного кодекса о запрете проводить предвыборную агитацию в день голосования, отказаться от попыток применения технологий косвенной агитации, а также безотлагательно обнародовать методологию проведения опроса, источники финансирования и исполнителей или подрядчиков такой инициативы, заявила Айвазовская.

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки в воскресенье, 25 октября, и ответить на 5 важных вопросов.

Позднее в Офисе президента уточнили, что вопросы будут иметь вид общенационального опроса, однако, в отличие от референдума, он не будет иметь прямых юридических последствий.

Гражданская сеть ОПОРА заявила, что, если опрос граждан в день местных выборов, который анонсировал глава государства, будет проведен на избирательном участке, он не будет иметь законных оснований, а если будет проводиться на улице, то не получит юридических последствий.

Первым вопросом опроса объявлено: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", вторым — "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

Три последних вопроса опроса касаются сокращения количества народных депутатов до 300, легализации медицинского каннабиса и гарантий Будапештского меморандума.

Ранее депутат Верховной Рады от "Слуги народа", политтехнолог Никита Потураев оценил проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса в день местных выборов в сумму не более 3 млн грн.