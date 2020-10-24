Стало известно, как будут работать на выборах люди Зеленского

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны будут работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, знакомые с процессом.

Как отмечает издание, интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".

"Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах", — говорится в сообщении "Украинской правды".

При этом около участков в Киеве будут преимущественно работать по два человека, иногда — по одному.

"Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут на место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы", — сообщает издание.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы. Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

Интервьюеров координируют через Telegram- каналы ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.

Напомним, как сообщалось ранее, ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составит 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.