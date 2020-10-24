Что делать с "днем тишины" перед выборами: оставить, ужесточить или отменить?

В субботу, 24 октября, Украину окутал "день тишины" — за любую открытую политическую агитацию нарушителям грозят штрафы. Министр внутренних дел Арсен Аваков, обращаясь к кандидатам и членам комиссий, посоветовал "не портить себе жизнь наказанием за нарушение закона".

Но украинские политики давно научились обходить формальные запреты во время избирательных гонок и спокойно, а главное, вполне законно, агитируют накануне дня голосования.

Корреспонденты Delo.ua выяснили, какие могут быть альтернативы нынешним правилам и что о них думают сегодняшние кандидаты.

"День тишины" закреплен в Избирательном кодексе Украины 52-й статьей. В ней говорится, что кандидат и партия могут начать предвыборную агитацию на следующий день после регистрации избирательной комиссией, а закончить ее должны ровно в полночь последней пятницы перед голосованием. В эту субботу политическим силам нельзя проводить массовые акции от имени кандидатов, распространять агитационные материалы, демонстрировать фильмы, концерты, спектакли и спортивные соревнования с их участием. Под запрет попадают также публичные объявления о поддержке. Вся наружная политическая реклама также должна исчезнуть до наступления субботы. В противном случае нарушителям грозят штрафы: от 510 до 850 грн для рядовых украинцев и от 850 до 1360 грн для должностных лиц.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал в комментарии Delo.ua — сегодня видно, что некоторые кандидаты и политические партии уже разместили агитационные материалы, которые сохранятся и в день тишины. Речь идет о материалах без указания субъектов избирательного процесса (партий или конкретных кандидатов), без фамилий — сохраняется только цветовая гамма, наталкивающая избирателя на мысль о конкретной политической силе.

"На протяжении последних избирательных компаний мы видим, что преимущественно большая часть политических сил использует такие незаконные формы агитации в день выборов. Формально доказать вину чрезвычайно сложно. Но юристы нашей организации отмечают — если сохраняется цветовая гамма, элементы символики или даже просто шрифты, это можно трактовать как факт незаконной агитации. Хотя в пределах действующего законодательства доказать эти факты будет чрезвычайно сложно", — объясняет Кошель.

Эксперт отмечает, что сегодня существуют две точки зрения на эту проблему. Первая позиция — привлечение к ответственности. Однако речь не идет о формальных штрафах, которые для многих политических сил являются просто символическими затратами на фоне общих сумм. По мнению Кошеля, здесь нужно работать в направлении удара по имиджу партии. Вторая же позиция — полный отказ от "дня тишины", из-за того, что партии демонстрируют массовое пренебрежение к этой норме.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден — полностью остановить агитацию в "день тишины" не смогла ни одна страна и разные формы скрытой агитации сохраняются. По его мнению, это правило теряет сегодня смысл и является больше красивой традицией. А потому Украине, возможно, стоит задуматься об отмене "дня тишины", обеспечив отсутствие агитации только в день выборов и только на избирательном участке.

"Или необходимо ужесточить ответственность за нарушение норм этого ограничения. Например, можно ужесточить санкции, приравнивая нарушение к какому-то коррупционному проступку и введя уголовную ответственность. Но есть сложность в некоторых нюансах. Например, ты не будешь агитировать, но твой оппонент может собрать твою рекламу и развесить ее в день тишины. С таким сложно бороться, требуется тонкая и профессиональная работа правоохранителей. А это редко когда удаётся — у нас минимален контроль. Так, финансирование избирательного процесса практически не контролируется, как скупка голосов", — резюмирует Бортник.

Мнения кандидатов в депутаты на этих выборах разделились. Например, баллотирующийся в Киевский городской совет от партии "Голос" Тарас Козак считает: худшее, что можно сделать сегодня с "днем тишины", — ужесточить ответственность за агитацию в этот период. Во-первых, это открывает возможность для использования админресурса партией, которая находится при власти. По мнению кандидата, провластная агитация в этом случае замечена не будет, а любые нарушения оппозиционных сил, даже случайные, — жестко наказываться. Козак отмечает, что жесткость наказаний в Украине служит в основном для двух целей — обогащения правоохранителей и укрепления линии власти. Во-вторых, он напоминает о возможных провокациях, когда нанимается человек с флагом оппозиционной партии, им заинтересовывается полиция и партию снимают с выборов.

"Соответственно, остаются варианты — оставить как есть или вообще отменить. Я сторонник полной отмены. В США агитация идет и в день выборов. Пожалуйста, почему нет? Что это изменит? Возможно, нужно ограничить агитацию — 100 метров от избирательных участков. Но это уже достаточно легко контролировать", — объяснил он нам в комментарии.

Один из авторов действующего сегодня Избирательного кодекса, а по совместительству кандидат в Киевский городской совет от партии "Европейская солидарность" Леонид Емец настаивает — в законе речь идет о запрете прямой агитации или контрагитации. От непрямой агитации, о которой говорит Кошель, избавиться просто невозможно. В противном случае, по мнению Емца, пришлось бы всех кандидатов и тех, кто призывал за них голосовать, просто закрыть где-то в бункере на два дня — чтобы своим лицом они не могли сагитировать кого-то на поддержку или смену политической позиции.

"Поэтому закон определяет четко — прямая агитация запрещена. От непрямой, которая и не является агитацией с юридической точки зрения, избавиться физически невозможно. И с точки зрения влияния на избирательный процесс она носит достаточно скромный характер влияния на мнение избирателей — какие-то доли процентов или даже меньше. Куда важнее вопрос прозрачности расходов и равенство прав участников избирательной гонки. А то, что в день тишины кто-то схитрить и повесит своего цвета призыв прийти на выборы, с точки зрения влияния на процесс, имеет минимальный эффект", — подытожил кандидат.

Наконец юрист и кандидат в Киевсовет от партии "Слуга народа" Анна Маляр убеждена — "день тишины" должен быть. Во-первых, избиратель должен окончательно определиться со своим выбором и "желательно, чтобы на него никто не влиял в этот день".

"Во-вторых, давайте будем откровенны: хоть я кандидат и мне хочется побольше донести информации избирателю, — я осознаю, что избиратель устает. И для того, чтобы не вызвать у него окончательного неприятия, чтобы он мог отдохнуть информационно и психологически, должен быть день тишины. Мы должны сохранить у избирателя позитивный настрой, а не чувство ненависти и усталость", — резюмирует Маляр в комментарии Delo.ua.

В любом случае, пока в Избирательном кодексе остается норма о "дне тишины". И каждую партию, которая не замаскировала свою рекламу под непрямую агитацию, ждут штрафы. Изменить ситуация можно будет только под следующие выборы. Пока же избиратель, чтобы не идти на поводу у политагитации, может лично ознакомиться со списками партий и их программами, а также выяснить, что можно будет делать на избирательных участках, а чего нельзя будет.