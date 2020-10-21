Спортсмены, уроженцы Монголии и безработные: кого партии ведут в Киевсовет (ИНФОГРАФИКА)

Местные выборы, которые состоятся 25 октября, будут заметно отличаться от гонок прошлых лет. Во-первых, они пройдут по новому избирательному законодательству, а во-вторых — электорат давно не видел настолько пестрых списков. И если первый пункт касается, в основном, процедур (проведения агитации или подсчета голосов), то второй напрямую затрагивает интересы электората.

Корреспонденты Delo.ua проанализировали списки партий-лидеров в Киевский городской совет и выяснили, кто кого ведет и насколько жесткая конкуренция будет в столице.

В ближайшее воскресенье по всей стране будет идти борьба в общей сложности за 25 852 мандата. По данным Центральной избирательной комиссии, всего в избирательных списках зарегистрировано 222 987 кандидатов. То есть, на одно депутатское место будут претендовать минимум 8 человек. Конкретно в Киеве ЦИК зарегистрировал 24 избирательных списка, в которых 2197 кандидатов. Все они нацелены на 120 кресел в Киевском горсовете — конкуренция в столице заметно выше, чем в по стране и составляет 18 человек на один мандат.

Последний опрос электоральных симпатий киевлян, который проводила социологическая группа "Рейтинг", показал, что барьер в 5% на выборах в Киевсовет преодолевают шесть партий — УДАР (23,6%), "Слуга народа" (13,6%), "Европейская солидарность" (13,1%), "Голос" (8,2%), "Оппозиционная платформа — "За жизнь" (7,4%) и "Батькивщина" (7,3%). Из них оптимистичнее всего настроены "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "УДАР", которые зарегистрировали по 120 кандидатов. Впрочем, на момент публикации материала ЦИК немного проредил списки двух партий — "УДАРу" оставили 118 человек, а "ЕС" 119. В то же время у "Слуги народа" из 117 претендентов осталось 110, а в "Голосе" — из 99 осталось 96. "ОПЗЖ" и "Батькивщина" остались без изменений.

Говоря о первых кандидатах, отметим — в двух из шести лидирующих партий списки возглавили женщины. Первым кандидатом в "ЕС" стала жена пятого президента Украины Марина Порошенко, а в "Слуга народа" — супруга министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба. Среди остальных лидеров действующий мэр Киева Виталий Кличко ("УДАР"), экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов ("Голос"), народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко ("Батькивщина") и бывший председатель КГГА Александр Попов ("ОПЗЖ").

В своем анализе партийных списков корреспонденты Delo.ua концентрировались на нескольких основных критериях — количестве женщин (их должно быть не меньше 40%), активистов, физических лиц-предпринимателей, безработных, а также беспартийных кандидатов. Для примера, среди всех кандидатов в Киевсовет 282 человека — ФЛП. И чуть больше трети из них (34,7% или 98 человек) приходится на шесть "проходных" партий. Безработных среди этих партий примерно четверть от всех кандидатов — 87 человек из 369 (23,6%). При этом больше половины всех кандидатов (1199 человека) — беспартийные. В лидирующей шестерке максимальное количество беспартийных претендентов у "Голоса" (88 человек), а также "УДАРА" и "Слуги народа" (по 82 человека).

Ключевые позиции партий также заслуживают внимания. Например, в первых десятках трех политсил присутствуют титулованные спортсмены. В "УДАРе" вторым номером идет легендарный экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Александр Шовковский. На момент подачи документов он значился тренером Национальной сборной. В "Голосе" под номером 11 идет баскетболист, бывший игрок сборной Украины и двукратный чемпион NBA Станислав Медведенко, который на момент регистрации Киевской территориальной избирательной комиссией значился временно безработным. Провластная же партия "Слуга народа" планирует завести в Киевсовет сразу двух спортсменов мирового уровня — третьей в списке идет легкоатлетка, призерка Олимпийских игр 2000 года Елена Говорова (сегодня является ФЛП), а седьмой номер занял первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая. Он сегодня является преподавателем и спортсменом-инструктором в академии СБУ.

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Углубляясь в списки, можно отметить и места рождения некоторых кандидатов "проходной" шестерки — ожидаемо, далеко не все они являются киевлянами или даже уроженцами Украины. Например, 71-м номером в списке "Батькивщины" идет 35-летний Александр Багров из Латвии. Первый номер "ЕС" Марина Порошенко родилась в городе Семипалатинск (Казахстан), но особо любопытна 22 позиция — Андре Лопушанский, который родился в городе Лилль (Франция). А со списком "ОПЗЖ" идут представители Армении, Беларуси, России и даже Монголии.

Интересные тенденции можно заметить и вне списков партий, которые потенциально преодолеют 5% барьер. Так, рекордное количество ФЛП ведет "Демократична сокира" — из 80 кандидатов физлиц-предпринимателей 33 человек (больше 40%). Примечательно, что одна из громких избирательных новостей последних недель также касается "ДС" — кандидатами от партии стали трансгендерная женщина и бывшая секс-работница. Речь идет об активистке Анастасии Еве Домани (глава общественной организации "Когорта", занимающейся вопросами трансгендерного сообщества в Украине) и Алине Сарнацкой (координатор общественной организации "Клуб Эней", которая занимается профилактикой различных негативных явлений в среде наркозависимых и среди секс-работниц).

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Впрочем, чтобы выбрать, за кого же голосовать в столице, редакция Delo.ua рекомендует детально ознакомиться с полными списками партий на сайте Центральной избирательной комиссии. Там же можно ознакомиться и с программами политических сил. Если же эта задача покажется слишком сложной, можно воспользоваться тестом на платформе OpinionStage — пройдя его можно получить подсказку, за кого же голосовать на грядущих местных выборах 25 октября. Они, если верить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, "пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции".

Но даже если они состоятся, то явка на местных выборах рискует быть достаточно низкой — по данным последнего опроса, в голосовании планируют принять участие 61% украинцев. В случае же обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили только 51%.

Илья Требор, специально для Delo.ua