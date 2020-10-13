За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы

В украинских соцсетях появился и набирает популярность новый тест на платформе OpinionStage. Он достаточный короткий, но пройдя его и ответив на вопросы о своих политических предпочтениях, вы получаете подсказку, за кого голосовать на грядущих местных выборах 25 октября.

Тест уже прошли и опубликовали на своих страницах многие популярные блогеры. Их читатели в комментариях обсуждают результаты, хвастаются совпадениями и жалеют, что тест в основном рассчитан на выборы в Киеве и не включает в себя мелкие региональные партии. Пройти тест можно по ссылке.