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1 час назад

За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы

В соцсетях набирает популярность тест, пройдя который можно получить подсказку: какая из партий Украины больше всего подходит вам по убеждениям

За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы

В украинских соцсетях появился и набирает популярность новый тест на платформе OpinionStage. Он достаточный короткий, но пройдя его и ответив на вопросы о своих политических предпочтениях, вы получаете подсказку, за кого голосовать на грядущих местных выборах 25 октября. 

Тест уже прошли и опубликовали на своих страницах многие популярные блогеры. Их читатели в комментариях обсуждают результаты, хвастаются совпадениями и жалеют, что тест в основном рассчитан на выборы в Киеве и не включает в себя мелкие региональные партии. Пройти тест можно по ссылке

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