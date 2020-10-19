Рынок валюты напрягся в ожидании местных выборов. Курс доллара и спред — растет

C 12 октября официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за неделю с 28,21 до 28,36 грн/доллар (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,30/28,32 до 28,38/28,40 грн/доллар (+0,3%), а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,17/28,38 до 28,26/28,47 грн/доллар (+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

На этой неделе, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, рынок будет находиться в ожидании результатов местных выборов, и конечно же будет переваривать поступающие новости. "На фоне растущей неопределенности, спред разъехался, а активность, вероятно, будет низкой. Между тем, восходящий тренд доллара не прерван и рынок ожидает нового импульса для движения", — говорит аналитик.

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Тем не менее, по прогнозам Шевчишина, 19 октября гривня останется в диапазоне 28,35-28,45 гривен за доллар.

Из важных для рынка на этой неделе событий Шевчишин называет запланированное на 20 октября в Верховной Раде выступление президента Зеленского и очередное размещение ОВГЗ Минфином.

"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около28,4/28,6 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как позитивный фактор на данный момент и Шевчишин, и Иосуб называют довольно оптимистичный прогноз МВФ по гривне на ближайшие 5 лет, который по сравнению с предыдущим июньским прогнозом, для гривни улучшен.

Так, согласно октябрьскому расчету МВФ, размещенном в обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (WorldEconomicOutlook), среднегодовой курс доллара составит: 2020 год — 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз — 30,0 грн/доллар); 2021 год — 28,12 грн/доллар (ранее — 28,9 грн/доллар); 2022 год — 27,96 грн/доллар (ранее — 28,6 грн/доллар);в 2023-2025 годах — 28,10 грн/доллар (ранее — 28,7 грн/доллар).

"Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%", — отмечает Иосуб.

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Позитивным для рынка, по словам Шевчишина, стало и достижение договоренностей по заключению договора о свободной торговле Украины и Турции.

Тем временем, в понедельник, 19 октября, по сравнению с пятницей, 16 октября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 3 копейки — с 28,3365 грн/доллар до 28,3649 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 19 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3649 грн;

✅ 1 евро — 33,3018 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,0712 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,6645 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 3 копейки. 16 октября торги закрылись на уровне 28,35/28,36 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,37/28,39 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 4 копейки. 19 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,20/33,22 грн за евро. 16 октября закрылись на уровне 33,24 /33,26 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,50 грн/доллар, по евро — 33,05-33,45 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,36 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,40 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 28,33 грн/доллар, продавали по курсу 28,37 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,15/33,22 грн/евро. По сравнению с пятницей, евро додал 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. 16 октября утром евро покупали по курсу 33,10/33,18 грн/евро.